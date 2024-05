Johan Boskamp geeft voorzitter van KRC Genk stevige veeg uit de pan

Johan Boskamp houdt zijn mening niet voor zichzelf. Zeker niet als zijn ex-ploeg Dender daarbij betrokken is.

Dender realiseerde de promotie in de Challenger Pro League. De ploeg van trainer Timmy Simons en het ex-team van Boskamp werd tweede na kampioen Beerschot en pakte zo een rechtstreeks ticket voor de Jupiler Pro League.

“Het is hen van harte gegund. Heel knap gedaan van Timmy Simons. Voor een club met beperkte middelen hebben ze dit seizoen hartstikke goed werk geleverd”, zegt Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Cijfers liegen niet. Als Dender op de tweede plaats eindigde, dan verdienen ze gewoon die promotie. Hoe beperkt de middelen van de club ook zijn.

Het was de voorzitter van KRC Genk die in een interview zei dat het jammer is dat een ploeg als Dender promoveert, omdat ze de competitie eigenlijk niet veel te bieden hebben. Het budget is bijzonder klein en er zijn haast geen supporters.

Boskamp heeft die kritiek ook gehoord. “Ik lees wel dat niet iedereen zo blij is met hun terugkeer”, gaat de Nederlander verder.

“Als Peter Croonen zegt dat hij zich vragen stelt bij het toekomstpotentieel van Dender, dan vraag ik mij af waar hij zich mee bemoeit. Laat iedereen toch lekker zijn eigen cluppie runnen”, geeft hij de voorzitter een veeg uit de pan.