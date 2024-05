De luxe van Club Brugge die Anderlecht niet heeft: Hayen heeft sowieso nog een joker achter de hand

Terwijl Brian Riemer zich het hoofd moest breken hoe hij met vijf man zijn driemansmiddenveld én zijn linkerflank moest bevolken, heeft Nicky Hayen luxeproblemen. Hij moet vooral nadenken wie hij laat starten en wie hij inbrengt om het verschil te maken.

Riemer heeft met Leoni, Rits, Verschaeren, Stroeykens en Amuzu vijf man voor vier plaatsen. Dan laten we even Arnstad, Angulo en Diawara buiten beschouwing. Die komen sowieso niet in aanmerking voor een basisplaats.

Vanaken miste één match in vier jaar

Ter vergelijking: Hayen heeft zes middenvelders voor drie plaatsen met Vanaken, Vetlesen, Nielsen, Balanta, Onyedika en reken daar ook maar Odoi bij. Da's al niet slecht. Enkel Vanaken is eigenlijk onmisbaar, maar die miste de voorbije vier jaar één match omdat hij ziek was. Die tegen Anderlecht die thuis met 3-1 gewonnen werd tijdens de play-offs.

De luxe is groot bij Club. Ook op de flanken heeft Hayen keuze te over. Skoras of Skov Olsen? Nusa of Zinckernagel? Ok, die laatste is vrij simpel te beantwoorden onder Hayen. Nusa zal wel de voorkeur krijgen, maar er zijn opties.

Posities zonder concurrentie

Die heeft Riemer ook op zijn flanken niet. Voor Dreyer is er zelfs geen rechtstreekse concurrent aanwezig. Op links kan je nog poneren dat Stroeykens en Angulo daar ook kunnen spelen, maar Angulo wordt pas voor volgend seizoen echt verwacht. Eigenlijk is Amuzu daar de enige echte winger, maar Stroeykens kan er zijn streng trekken.

Enkel in de spits heeft Anderlecht nu meer mogelijkheden. Hayen moet hopen dat Ferran Jutgla 90 minuten lang kan strijden, want anders moet hij al Victor Barbéra gaan inbrengen. Die speelde dit seizoen exact 57 minuten met het A-elftal.

Als je Skov Olsen kan inbrengen dat laatste halfuur...

De defensie laten we voor wat het is, want beide trainers wisselen hun verdedigers amper. De wisselmogelijkheden zijn echter een factor die zondag de doorslag kan geven. Als trainer is het heel wat comfortabeler om te weten dat je een topper als Skov Olsen kunt houden voor het laatste halfuur. Of zelfs Vetlesen of Zinckernagel om wat offensiever te gaan spelen.

Dan moet Brian Riemer toch al eens op de bol krabben, want naast Amuzu en Vazquez is het toch wel zoeken naar waardige vervangers. De waarschijnlijke bank van Anderlecht: Amuzu, Vazquez, Arnstad, Diawara, Angulo, N'Diaye, Patris en Lapage. Naast die eerste twee heb je er niet echt breekijzers opzitten.