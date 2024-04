Voorzitter van Genk geeft collega Verhaeghe gelijk en stelt zich vraagtekens bij nieuwkomer Dender

Enkele recente gebeurtenissen in het Belgische voetbal beroeren Genk-voorzitter Peter Croonen. Hij stelt zich vragen bij het competitieformat.

Club Brugge plaatste zich voor de halve finale van de Conference League. Voorzitter Bart Verhaeghe had graag gezien dat de play-offwedstrijden van blauwzwart daarvoor verplaatst zouden worden, om optimaal naar de Europese wedstrijden te kunnen toeleven. De Belgische kalender is gewoon veel te druk, met te veel ploegen in 1A.

Het competitieformat komt zo opnieuw ter sprake. Voorzitter Peter Croonen van KRC Genk toont begrip voor die vraag van Verhaeghe. “Het is logisch dat de grote clubs in België die Europees voetbal ambiëren, zoeken naar de best mogelijke manier om naar minder speeldagen te gaan”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Het aantal ploegen op het hoogste niveau blijft ook een belangrijk punt van discussie. “We moeten als België zijnde realistisch zijn en beseffen dat we een veel kleiner land zijn dan veel andere landen waar met 18 ploegen gespeeld wordt. Daarom is het voor ons duidelijk dat er geen 18 volwaardige eersteklassers kunnen zijn in ons land.”

Dat Dender, met gemiddeld 725 toeschouwers en een budget van 3,2 miljoen euro, nieuw in de Jupiler Pro League komt, baart hem eveneens zorgen.

“Ik wens ze natuurlijk proficiat, maar ik stel me heel veel vragen bij het economisch potentieel van dergelijke clubs. Dat is een moeilijk verhaal op lange termijn. Dat is de inzet van het debat: ‘Durven we het Belgisch voetbal te zien als een klein onderdeel van het internationale profvoetbal?’ Er worden op allerlei manieren hele grote eisen gesteld aan clubs om te mogen meedoen. En dan is Dender niet het beste voorbeeld.”