Mevrouw Trossard doet de enige juiste uitleg over het zegegebaar van haar man als hij scoort

Leandro Trossard beleeft zijn droom in de Premier League. Maar ten huize Trossard wordt ook al gedacht aan het moment dat ze terugkeren naar België.

Leandro Trossard heeft zich dit seizoen bij Arsenal stevig in de kijker gespeeld. Ook zijn vrouw Laura Hilven voelt zich duidelijk heel erg op haar gemak in de Britse hoofdstad.

“De vrouwen van Havertz, Ødegaard en Saka zijn echt mijn vriendinnen geworden. Er zijn geen ego’s, geen decadentie, iedereen doet normaal. Ik heb me — op Racing Genk na — nooit eerder zó thuis gevoeld in een vrouwengroep”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

Het ritueel dat Trossard heeft als hij scoort komt van zijn oudste zoontje Thiago. “Iedereen denkt dat het een verrekijker is, maar eigenlijk beeldt hij het masker uit van Superman. Op een dag vroeg Leandro: ‘Wat moet papa doen als hij scoort?’ Waarop Thiago zei: ‘Ik wil dat je Superman bent.’ Het is een deal tussen vader en zoon.”

Het voetbal staat centraal in hun leven, maar er wordt nu al gekeken naar het leven na het voetbal. “Ikzelf ben op dit moment bezig aan een opleiding voor personal trainer. Daarnaast wil ik ook een certificaat behalen om onder meer tennisles te kunnen geven”, vertelt Hilven nog.

Ze verlangt ernaar om opnieuw te gaan werken en ook Trossard zelf is niet van plan om stil te zitten na zijn actieve carrière. “Hij is eerder gefascineerd door de businesswereld. ‘Conciërge privé’ en lifestyle services, dat interesseert hem wel. Maar hij ziet zichzelf ook wel T2, hulptrainer, worden bij bijvoorbeeld Racing Genk. Het is de club van ons hart.”