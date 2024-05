🎥 Spelers van STVV én OHL zorgen samen voor een heel mooi moment tijdens wedstrijd

Prachtig moment tijdens STVV-OHL vrijdagavond. Daar werd afscheid genomen van Shinji Okazaki.

De partij tussen STVV en OH Leuven stelde niet veel voor, met een brilscore aan de rust. Kort na de pauze kreeg Shinji Okazaki een applausvervanging.

De spelers van STVV en OH Leuven vormden samen een erehaag voor de Japanner die afscheid neemt van het voetbal. Een mooi gebaar van de bezoekers, zo midden in de match, om daaraan mee te werken.

Okazaki is er ondertussen 38. Hij speelde sinds 2022 voor de Kanaries. Tijdens zijn rijkgevulde carrière speelde hij onder andere voor Stuttgart, Mainz en Leicester.

De aanvaller was ook 119 keer international voor Japan en scoorde daarin maar liefst 50 doelpunten. Daarmee is hij de derde topschutter aller tijden voor Japan. Zijn mooiste seizoen op clubniveau behaalde hij ongetwijfeld in 2016, toen hij met Leicester de Premier League won.

“Het deed me plezier dat beide ploegen die haag vormden bij mijn vervanging. Een mooi gebaar, ook van de tegenstrever. Ik werd er ook emotioneel van”, lachte Okazaki achteraf bij Het Belang van Limburg. “Ik krijg veel respect vanuit Japan voor mijn carrière. De jongste tijd ook van Europa."

Okazaki heeft ook al een duidelijk beeld van wat er nog mag komen. "Ik wil graag coach worden in Europa. Misschien word ik wel een betere coach dan de speler die ik was. Mijn lichaam heeft gezegd dat het genoeg geweest is. Het blessureleed dat ik meesleepte was ook te groot geworden. Wie weet kom ik ooit terug naar Sint-Truiden als trainer. Dat zou subliem zijn. Ik heb eerst nog heel wat stappen te zetten in het trainersvak."