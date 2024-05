🎥 Record! De snelste gele kaart ooit in het Belgische voetbal valt na... vier seconden in Antwerp-Club Brugge

Je moet het maar doen. De bal rolde amper in Antwerp-Club Brugge of Vincent Janssen had al een gele kaart achter zijn naam staan. Een record!

De aftrap van Vetlesen moest twee keer genomen worden, tot grote frustratie van het publiek. Maar vier seconden later lag het spel alweer stil omdat Janssen Club-middenvelder Onyedika tegen de grond had geramd.

Onyedika wou de spits van The Great Old de weg versperren, maar die maakte geen boogje om hem heen en beukte hem met de schouder omver.

Scheidsrechter Jasper Vergoote trok zo wat de snelste gele kaart in het Belgische voetbal moet zijn. We waren amper vier seconden bezig voor het spel alweer stil lag. Dat is de snelste gele kaart ooit in de Belgische hoogste klasse.

Er was zelfs even een VAR-check om te zien of Janssen zelfs geen rood verdiende. Maar dat zou overdreven geweest zijn.

Het heeft wel consequenties voor Janssen, die de volgende wedstrijd geschorst is. Ter herinnering: in de play-offs ben je al na drie gele kaarten automatisch een wedstrijd geschorst.