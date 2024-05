Club Brugge heeft vervanger voor Nusa op het oog: winger die vijf miljoen moet kosten

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

De kans is groot dat Antonio Nusa straks toch nog zijn toptransfer krijgt. De Noorse winger staat in de belangstelling van Bayer Leverkusen. Club Brugge kijkt uiteraard al uit naar een vervanger.

In die optiek zijn er geruchten dat een oud transferdossier weer wordt geactiveerd. Club werd vorige zomer immers al gelinkt aan de komst van Alexander Aravena, die ook in de belangstelling van Genk stond.

De Chileense linksbuiten speelt in eigen land bij eersteklasser CD Universidad Católica en was in 12 wedstrijden al goed voor 3 goals en 2 assists dit seizoen.

De 21-jarige Aravena heeft verschillende Europese opties, onder meer uit La Liga. Maar volgens informatie van Radio Cooperativa heeft Club Brugge een formeel bod gedaan. Informatie die niet bevestigd werd tot vandaag.

In ieder geval zal Club versterking nodig hebben op zijn flanken. Naast Nusa aast immers ook Andreas Skov Olsen op een transfer. Veel zal ook afhangen van of Nicky Hayen de coach blijft en in welk systeem hij wil spelen.

Aravena zou zo'n vijf miljoen euro moeten kosten. Voor Club geen al te grote kost gezien de uitgaven van de afgelopen jaren en de vetpotten van de Champions League die lonken.