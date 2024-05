Voorlopig bewindvoerder van KV Oostende geeft update en zorgt voor een (héél klein) sprankeltje hoop

KV Oostende legt ten laatste op drie juni de boeken neer. De West-Vlaamse club is genoodzaakt om het faillissement aan te vragen. Maar dat wil niet zeggen dat KVO helemaal verloren is. Werner Van Oosterwyck heeft een update over de situatie.

"Mijn taak als voorlopig bewindvoerder loopt nog tot drie juni", aldus Werner Van Oosterwyck. "Daarna moet ik de boeken neerleggen en zal de curator overnemen. Maar dat wil niet zeggen dat het voor mij stopt. Ik ben op vier maanden tijd gehecht geraakt aan KV Oostende. Ik ben bereid om ook na drie juni een rol te blijven spelen en een oplossing te zoeken in de vorm van een doorstart."

Hoe, wat en waar die doorstart zal plaatsvinden? Dat is voor alles en iedereen een vraagteken. "Maar KVO moét op één of andere manier blijven bestaan. In eerste instantie voor de vele jeugdspelers, maar er moet ook simpelweg gevoetbald worden in het moderne stadion dat de Diaz Arena simpelweg is."

© photonews

"De komende dagen staan er intern en extern diverse gesprekken op de agenda", geeft Van Oosterwyck een klein beetje inkijk in de situatie. "We zitten onder meer samen met de burgemeester van Oostende, met de Pro League, met de KBVB, met andere clubs,..."

"De tijd speelt echter niet in ons voordeel", besluit de voorlopig bewindvoerder van The Kustboys. "Daarnaast moeten we beseffen dat er de komende weken heel veel geruchten de ronde zullen doen. We zullen echter alles intern houden zolang er geen concrete oplossing is gevonden. Die oplossing moet er komen. Uiteindelijk is iedereen hier de dupe van mismanagement van enkele personen."