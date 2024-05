'Dirk Kuyt heeft beslissing genomen over zijn positie bij Beerschot'

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

Beerschot dwong de promotie af naar de Jupiler Pro League. Toch zijn er nog heel wat vraagtekens over de toekomst.

Beerschot speelde een heel goed seizoen, met de beperkte middelen die er waren, maar dat leverde wel de titel in de Challenger Pro League en de promotie naar de Jupiler Pro League op.

Al waren er toen heel wat vraagtekens over de nabije toekomst. United World liet weten dat het voor de nodige vernieuwing en financiële middelen zal zorgen.

Algemeen directeur Frederic Van den Steen en technisch directeur Gyorgy Csepregi besloten de club al te verlaten. Het was uitkijken wat Dirk Kuyt, die in de winter bij Beerschot kwam, zou doen.

Hij had een overleg met prins Abdullah in Zwitserland en is overtuigd dat de ploeg de nodige middelen zal krijgen. Kuyt kreeg volgens Het Laatste Nieuws een mooi contract voorgeschoteld voor de komende twee seizoenen en de optie voor een derde jaar.

Het zou om een stevige aanbieding gaan, zo gaat de krant verder. Er zou ook voldoende budget zijn om de ploeg waardig te versterken zodat het ticket naar de Jupiler Pro League geen retourtje zal worden.

Voorlopig is het nog wachten op de officiële aankondiging van de overeenkomst, maar dat zou zeer snel komen.