Bij Cercle leeft er een grote hoop: "Euforie zou groot zijn als ze zorgen dat Club Brugge geen kampioen wordt"

Kan je het mooier schrijven? Een stadsderby om te beslissen of Club Brugge kampioen wordt of niet... De rivaliteit tussen de twee Brugse ploegen is groot, zeker bij de supporters. Lorenzo Staelens denkt dat de fans van Cercle het mooi zouden vinden als ze Club de titel afpakken.

Al zit volgens de ex-speler van Club en ex-coach van Cercle het momentum natuurlijk wel bij Club. "Er staat een goeie organisatie, Odoi is met zijn polyvalentie een belangrijke factor, Nielsen en Vetlesen zorgden er op het versterkte middenveld voor dat Anderlecht daar niet veel in de pap te brokken had", analyseert hij in KVW.

"Vanaken was weer de regisseur en Thiago hebben ze niet echt gemist. Je voelt dat er één geheel staat, dat ze allemaal aan hetzelfde zeel trekken en die titel absoluut willen. Maar wat we ook weten, is dat ze het van Cercle niet cadeau zullen krijgen.”

Cercle is echter een heel andere speelstijl. Veel meer pressing. "Cercle is onder Muslic een sterk, moeilijk te bespelen collectief geworden met voorin ook nog eens een spits als Denkey die makkelijk een goal maakt."

Een punt volstaat voor Club om kampioen te worden. "Ja, dat is een risico. Het wordt een zeer moeilijke wedstrijd voor Club. Ook omdat de druk toeneemt en dat nefast kan zijn, voor onzekerheid kan zorgen, zagen we zondag ook bij Anderlecht.”

De fans van Cercle zouden het in ieder geval fantastisch vinden als ze nog een pad in de mand van de stadsrivaal leggen. “De spelers niet, die spelen voor Europees voetbal. Maar mocht Cercle ervoor zorgen dat Club geen kampioen wordt, dan zou dat bij de Cerclesupporters wel voor euforie zorgen, denk ik."