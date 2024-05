Rits antwoordt op de vraag of Club Brugge een verdiende kampioen zou zijn en ziet Antwerp zich nog één keer opladen

Bij Anderlecht moesten ze deze week de ontgoocheling van de nederlaag tegen Club Brugge verwerken. Voor de eerste keer dit seizoen kwam er een speler Brian Riemer vergezellen omdat Anderlecht geen individuele interviews toestond. Mats Rits moest voor de spelersgroep spreken.

"Uiteraard was het een grote ontgoocheling. Dit duurde wel wat langer dan 24 uur, maar als spelersgroep hebben geprobeerd de juiste analyses te maken uit de wedstrijd. En het belangrijkste was dat we de knop omschakelden naar zondag toe. Tegen Antwerp zijn enkel drie punten het juiste resultaat."

Een eerste, tweede en derde plaats zijn nog altijd mogelijk. Maar die laatste optie zou wel pijn doen. "Da's dubbel", zei Rits peinzend. "Als je die voor het seizoen had gesteld, had iedereen - ook hier in de zaal - gezegd hebben dat het wel heel goed zou zijn. De situatie is wat ze is. En we spelen nog altijd mee voor de titel hé. Al hebben we ons lot niet in eigen handen."

Antwerp? Die mannen spelen zo vrij als maar kan zijn

Antwerp is een ploeg die nergens nog voor te spelen heeft en al veel klappen kreeg. Is er kans tot onderschatting? "(lacht) Je speelt een topwedstrijd tegen de uittredende bekerwinnaar en kampioen. Ok, hun seizoen was minder, maar dit is een ander soort wedstrijd."

"Die mannen spelen zo vrij als het maar kan zijn. Het is onmogelijk voor ons om die ploeg te onderschatten. Daarbij is het de laatste wedstrijd van Van Bommel en ook van Ritchie (De Laet). Ik ben zeker dat de boel in vuur en vlam zal staan."

Op de vraag of Club Brugge een verdiende kampioen zou zijn, werd Rits wel voorzichtig. "Een goeie vraag. In het systeem van de Jupiler Pro League wel. Die play-offs zijn er al jaren. Soms zit het mee voor de ene ploeg en soms voor de andere. Dat is nu eenmaal het systeem. En ze zijn nog geen kampioen hé."

Céril houdt me niet wakker... Ik slaap liefst bij mijn vrouw

Voor Rits zijn het drukke dagen nu hij voor de tweede keer vader werd. "We zijn er niet lang uit geweest, want de eerste is ook maar een jaar en twee maanden. Ik moet afkloppen, want alles loopt vrij vlot. Hij slaapt 's nachts door. Mijn vrouw doet trouwens het meeste hoor. Of ik apart ga slapen voor een match? Nee, ik slaap liefst bij mijn vrouw. (lacht)"

Céril werd geboiren net na de thuismatch tegen Genk. "Mijn vrouw was één van de zeldzame keren in het stadion. We zijn naar huis gereden en om half twee waren we thuis. Daar zei ze dat de weeën begonnen waren en om 20 voor 5 was hij eruit."