Atalanta heeft de knoop eindelijk doorgehakt over Charles De Ketelaere

Het hing al een tijdje in de lucht en is nu ook officieel. Charles De Ketelaere verkast volledig naar Atalanta Bergamo.

De voorbije maanden kwam er geregeld lof over de prestaties van Charles De Ketelaere bij Atalanta. Hij werd dit seizoen gehuurd van AC Milan, met een aankoopoptie in de deal.

Na de winst van de Europe League vorige week was al te horen dat CDK zo goed als zeker definitief overgenomen zou worden door Atalanta, maar nu is dat ook officieel bevestigd.

Het was voorzitter Antonio Percassi van Atalanta die dat bevestigde in La Gazzetta dello Sport. “We houden van Charles”, klonk het. “We zijn heel tevreden over hem en gaan samen langer door.”

Champions League

De officiële aankondiging zou snel kunnen volgen. Volgens verschillende bronnen zou CDK een contract voor vier seizoenen tekenen in Bergamo.

Met 14 doelpunten en 9 assists voor Atalanta heeft onze landgenoot mooie cijfers neergezet. Vorig seizoen scoorde hij bij AC Milan niet en deelde 1 assist uit. Een bangelijk groot verschil met dit seizoen.

De Ketelaere gaat met Atalanta volgend seizoen ook de Champions League in. De aankoopoptie voor De Ketelaere zou om en bij de 27 miljoen euro bedragen, bijna 10 miljoen euro minder dan AC Milan aan Club Brugge betaalde.