Voormalig cultspeler kan het niet geloven: "Als iemand me ooit had verteld dat ik Eden Hazard zou trainen..."

Eden Hazard en andere Belgische spelers zullen binnenkort deelnemen aan de Kings Cup. Een team gecoacht door Rocky Peeters.

De Kings World Cup 2024 gaat dit weekend van start in Mexico. Een competitie waarin 32 teams meedoen, waaronder België, met een bijzonder format waarbij het team dat twee wedstrijden wint meteen in de achtste finales belandt, terwijl een team met slechts één overwinning eerst een barrage moet spelen voordat ze de achtste finales bereiken.

De Final Four van de Kings World Cup zal plaatsvinden in het stadion van Monterrey in een klassiek formaat, zoals bij een Wereldbeker.

België, dat zal spelen onder de naam Deptostra FC, wordt geleid door de Vlaamse influencer Celine Dept, een YouTuber en voetbalfan. Onder de spelers vinden we niemand minder dan Eden Hazard.

Vermaelen had met Hazard kunnen spelen

"Als me ooit was verteld dat ik ooit de coach van Eden Hazard zou zijn, had ik het nooit geloofd. Het was Céline Dept die contact met me opnam," zei Rocky Peeters (ex-Roeselare, Beerschot en STVV), de coach voor deze gelegenheid, volgens La Dernière Heure.

"Ik moet zeggen dat ik een beetje onder de indruk was om hem te ontmoeten, maar Eden is zoals je ziet op tv: super aardig en ontspannen. We konden oefeningen doen om het spel beter te begrijpen."

Peeters onthulde dat hij een overeenkomst had met Thomas Vermaelen, maar dat de verplaatsing van de competitie van Barcelona naar Mexico de plannen van de voormalige Rode Duivel veranderde vanwege familiale redenen.

Dit is het Belgische team: Eden Hazard, Ethan Hazard, Nabil Jaadi, Jordy Gillekens, Seppe Brulmans, Lillo Guarneri, Hamza Massoudi, Dario Oger, Samir Boumhand, Yannis Salibur, Thomas Chesneau, Pieter Kempeneers, Viktor Boone.