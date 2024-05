Analist geeft Hayen héél veel raad voor cruciaal duel met Cercle: "Skov Olsen en Skoras vallen dan naast de ploeg"

Club Brugge heeft één puntje nodig tegen stadsrivaal Cercle Brugge. Maar de Vereniging gaat zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden en heeft een heel ambetante speelstijl. Analist René Vandereycken heeft dan ook een speciale basisopstelling in gedachten.

Vandereycken zou zelfs het systeem helemaal omsmijten. “Cercle is het kwetsbaarst in de rug van zijn flankverdedigers en ik heb een idee hoe Club daar gebruik van kan maken. Zonder Thiago zou ik Nusa - de snelste speler - in de spits opstellen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"En in plaats van hem centraal aan te spelen met een man in zijn rug, moeten ze hem in de hoeken laten duiken. Jutgla en Vanaken zou ik dan met hun tweeën daarachter laten spelen en infiltreren. Een andere optie is twee spitsen - Jutgla en Nusa - die eveneens in de rug van de rechts- en linksachter kruipen, met Vanaken in steun.”

Op het middenveld zet hij een driehoek, waar dan vooral plaats is voor lopers en werkers. Onyedika, Nielsen en Vetlesen moeten de strijd aangaan. "Ze hebben het loopvermogen om uit te vallen naar de flank, om daar ballen te recupereren en af en toe de positie van De Cuyper, Odoi of Sabbe over te nemen."

"Maar ze kunnen ook net als Jutgla en Vanaken voor doel opduiken. Skov Olsen valt dan naast de ploeg, maar als het nodig is, kan hij net als Skoras een goeie invaller zijn.”

In ieder geval zou hij tegen Cercle niet achteruit kruipen door er Balanta op te zetten. "Club moet in de slotfase niet ineens massaal gaan verdedigen. Je kan het niet maken om bijvoorbeeld Balanta er op te zetten puur om voor de eigen zestien meter te gaan liggen. Dat is om miserie vragen."