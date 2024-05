Riemer wordt stevig op de rooster gelegd over zijn toekomst en de kritiek: "Het interesseert me niet wat ze zeggen"

Van Silvio Proto tot Philippe Albert, de analisten die Anderlecht volgen, waren keihard na de verloren match tegen Club Brugge. Hun mening: Brian Riemer moet ontslagen worden. Voor ons wat kort door de bocht. Op zijn persconferentie werd hij zwaar op de rooster gelegd...

Brian, hoe kijk jij naar het seizoen van Anderlecht?

"Weet je, ik ga nog niet terugkijken. Na het seizoen kunnen we analyseren. Nu is niet het moment om evaluaties te maken. We zitten trouwens nog altijd in de titelrace, al hebben we ons lot niet meer in eigen handen. En daarbij, ik heb liever dat andere mensen mijn evalueren."

De analisten waren erg streng voor jou na Brugge...

"Ik ken die mensen ook niet allemaal. Iedereen mag zijn mening hebben als ze goeie argumenten hebben. Waar ik op focus is mijn dagelijkse taak. Ik focus op de targets, op wat de club van mij verwacht qua resultaten. Die analisten worden er ook voor betaald. Het interesseert me geen fluit eigenlijk."

"Ik ken geen Frans of Vlaams en weet dus niet wat die analisten (gebruikt aanhalingstekens) zeiden. Je hebt 11 miljoen coaches in dit land, die allemaal na de wedstrijd hun mening verkondigen."

Je krijgt ook de kritiek dat je te defensief speelt.

"Defensief? Het eerste wat we deden was een organisatie neerzetten en we spelen zoveel mogelijk vanuit een hoge pressing. Dat hebben we veelal goed gedaan dit seizoen. Zijn er dingen die we beter kunnen doen? Ja, de offensieve kwaliteit kan beter."

"Maar we moesten veel veranderen aan de basisopstellingen. Als je die veranderingen doet, verlies je ritme en structuur. Ik heb trouwens nooit geclaimd dat we dit seizoen al de beste versie van ons gingen zien."

Je wou de blessures nooit als excuus gebruiken, maar Hazard, Delaney, Vertonghen... dat is veel.

"Het is een realiteit en deel van mijn job. Maar we hebben een kern samengesteld die we juist in de matchen zoals tegen Club Brugge wilden opstellen. Als je dan Vertonghen, Delaney en Hazard mist... Tuurlijk had ik hen liever op het veld gezien. Was het resultaat dan anders geweest? Waarschijnlijk."

Word je niet te hard aangepakt volgens jou?

"Journalisten en analisten kunnen veronderstellingen maken. Mijn job is om het te doen met de spelers die ik heb. Dat het spel beter moet? Dat is weer zo'n veronderstelling. Een jaar geleden stak de club in de modder. We hebben de eerste stappen gezet richting beter."

De grote vraag: ben je volgend seizoen nog trainer van Anderlecht?

"Dat weet je nooit. Er is de club die beslist of ze me willen houden en ik heb ook mijn carrière. Als je me het nu vraagt: dan is mijn antwoord nu: ja."