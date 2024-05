Besnik Hasi reageert op het gerucht dat hij toch bij KV Mechelen zou blijven

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vanmorgen raakte bekend dat Carl Hoefkens normaal geen trainer zal worden van KV Mechelen. Er zou opnieuw gesproken worden met Besnik Hasi om toch te blijven.

Besnik Hasi maakte enkele weken geleden bekend dat hij volgend seizoen geen trainer meer zou zijn van KV Mechelen. Meteen kwam een hele geruchtenmolen op gang van mogelijke opvolgers bij Malinwa.

Daarbij viel vooral de naam van Carl Hoefkens als belangrijkste kandidaat, maar het geraakte maar niet officieel. Vanmorgen was te horen dat Hoefkens naar NAC Breda zou trekken en dat Besnik Hasi weer in beeld is om zichzelf op te volgen bij KV Mechelen.

De trainer van KV Mechelen wou er eigenlijk niet over praten, maar loste op zijn persconferentie toch enkele woorden over de hele kwestie.

“Waarom ik het er niet over wil hebben? Als iemand met een verhaal komt, moet ik er daarom op antwoorden? Dat moet ik niet doen. Daar heb ik nog controle over. Ik weet zelf niet waar mijn toekomst ligt, blijkbaar weten andere mensen wel iets”, klinkt het.

Vakantie

Toch laat Hasi een opening. “Ik heb tegen de spelers in de loop van Play-off 2 gezegd dat ze zich ook moeten bewijzen voor de nieuwe trainer. Dat de nieuwe trainer ook dezelfde trainer kan zijn? Met mij weet je nooit, dat is het leuke eraan. Dan kan de media ook weer wat schrijven.”

Hasi kijkt nu vooral uit naar zijn vakantie. “Ik heb niet graag dat andere mensen in mijn plaats spreken. Ik ben van één ding zeker: maandag vertrek ik op vakantie. Ik heb al betaald en neem meestal geen annulatieverzekering.”