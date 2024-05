Opvallende mening over wie Tedesco moet meenemen als back up voor De Bruyne: "Vermeeren? Je pakt toch altijd Vanaken?"

Tot dinsdag kunnen we nog volop speculeren over wie Domenico Tedesco gaat meenemen naar het EK. Dan pas maakt hij zijn definitieve groep bekend. De voorselectie had in ieder geval al een paar opvallende namen met Alderweireld, Witsel en... Arthur Vermeeren. Over die laatste is discussie.

Niemand die het talent van Vermeeren betwist, maar sinds Nieuwjaar speelde hij exact 102 minuten. De laatste twee maanden had hij eens 19 minuten speeltijd. Kan je een speler die zo weinig matchritme heeft nu oproepen? Aangezien hij gezien wordt als de toekomst van de nationale ploeg zou Tedesco hem kunnen laten proeven van een groot toernooi, maar niet ten koste van een speler die in topvorm zit, menen ze bij de podcast Vier-Nul. Marc Degryse vindt dat Hans Vanaken in dat geval moet meegenomen worden. "Waar Hans nu toch weer bewijst dat hij het zeker kan als de meest nabije speler achter een diepe spits. Neen, wat betreft data of sprints zal hij niet uitblinken", klinkt het bij HLN. "Maar hoe hij in één of twee tijden iemand kan bereiken, dat doet hij als de besten. Toch veel beter dan pakweg Vermeeren, die er ook al zijn kans gekregen heeft. Als je moet kiezen tussen die twee voor een plaatsje in de selectie, pak je toch altijd Hans mee?” Al zijn er ook vragen daarover, want Vanaken werd al een jaar niet meer opgeroepen door Tedesco. "Krijgt hij ook voldoende waardering vanuit de bond?”, vraagt Degryse zich terecht af.