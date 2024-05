Vincent Kompany naar Bayern München heel belangrijk voor Belgische trainers

Vincent Kompany lijkt dicht bij een overstap te staan naar Bayern München. En dat is goed nieuws voor het Belgisch voetbal.

Vincent Kompany heeft een persoonlijke deal met Bayern München. Burnley en de Duitse club zijn nu op zoek naar de gepaste opstapvergoeding. De Engelse club zou om en bij de 23 miljoen euro willen hebben voor het vertrek van onze landgenoot.

Voor Franky Van Der Elst is het een goed moment voor Kompany om richting München te trekken, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Bayern heeft dit seizoen niks gewonnen en de klad zit er al een paar jaar in. Er zal dus ook wel wat vers bloed in de spelersgroep komen. En er lopen nog altijd grote talenten rond, zoals Pavlovic, Tel en natuurlijk Musiala. Kompany werkt graag met jonge gasten, dus hij kan daarmee aan de slag.”

Goed voor Belgische trainers

De transfer is een grote gok, want als het niet lukt, dan zal Kompany een stevige stap terug moeten zetten. “Hij zal dus moeten zien dat zijn combinatievoetbal ook tot iets leidt, namelijk tot trofeeën. Daarom vind ik het een moedige keuze, maar we weten al langer dat Kompany niet bang is om een uitdaging aan te gaan.”

Als het wel lukt, dan is Kompany volgens de analist voor jaren vertrokken en zal dat ook het voetbal in ons land ten goede komen.

“Niet onbelangrijk: dan kunnen andere Belgische trainers meegaan in die slipstream. We waren al goed op weg met Clement bij Rangers en Geraerts bij Schalke, maar Bayern, da’s nog iets anders. Ik heb nu al zin in een nieuw seizoen Bundesliga.”