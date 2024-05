Hoe zit het nu met die gele kaarten voor Cercle en Gent? "We hadden het dubbel gecheckt, maar..."

Cercle Brugge en KAA Gent zitten dit weekend mogelijk nog niet aan hun laatste wedstrijd van het seizoen. Mogelijk komt daar volgend weekend nog een barragematch bij.

Als Cercle Brugge vijfde wordt, dan speelt het in eigen huis nog tegen KAA Gent voor het laatste Europese ticket. Al was er de nodige onduidelijkheid rond schorsingen omwille van drie gele kaarten in de play-offs.

“We hebben drie spelers die mogelijk geschorst zijn als ze een derde gele kaart slikken”, zei Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie, geciteerd door Het Nieuwsblad.

“We hadden eerst een mail gekregen waarin men vier artikels vermeldde en plotseling was er contact tussen de teammanagers van ons en Cercle. Zij vroegen of er nieuws was over eventuele schorsingen. Wij raadden hen aan om zich te informeren bij de Pro League.”

Eindronde of niet?

Maar Cercle kreeg een ander antwoord dan KAA Gent. “Je kan wel geschorst zijn, als je een derde gele kaart op de laatste speeldag. Als Cercle die vraag niet had gesteld, had dat het geval kunnen zijn. Ik zit daar mee verveeld.”

De Sart en Tissoudali speelden daarvoor niet tegen Standard, Kandouss wel, maar dit weekend komen ze alle drie niet in actie door die gele kaarten.

“We hadden het dus dubbel gecheckt. En nu kan het wel omdat het geen eindronde is. Kortrijk – Lommel was dat dan weer wel, tja, het is mijn laatste week, wie weet wat er nog gebeurt...”, besluit Vanhaezebrouck met een flinke knipoog.