Jan Vertonghen sprak op sociale media donderdag zijn bezorgdheid uit over de JPL-kalender voor volgend seizoen. De recordinternational en meest ervaren speler in de Jupiler Pro League voelt de bui al hangen.

De Jupiler Pro League gaat van start op vrijdag 26 juli, dat is 12 dagen na het einde van het EK. Aangezien Anderlecht hoogstwaarschijnlijk in augustus al Europees aan de slag moet, heeft paars-wit beslist om op 17 juni (!) de trainingen al te hervatten, 22 dagen na het einde van de competitie. De internationals die het EK spelen krijgen wel extra rust, maar goed...

We horen de commentaren al komen: een arbeider of gewone werkmens moet alle dagen werken en meer dan een paar uur. Een voetballer wiens lichaam zijn werkinstrument is en waar zijn broodwinning vanaf hangt, moet dat wel in topvorm kunnen houden. U en ik kunnen al eens met een pijntje aan de voet, knie of spieren gaan werken. Voor een topsporter ligt dat anders.

Als je niet Hans Vanaken of Brandon Mechele heet, hebben spelers ook rust nodig

Overbelasting is de laatste jaren één van de grootste zorgen van trainers en hun medische staf geworden. Op de bank is er telkens iemand die in het oog houdt wanneer spelers in het rood gaan en de wissels worden daar ook op afgestemd. Een niet topfitte Skov Olsen wordt zo invaller, Yari Verschaeren wordt daarom na een uur gewisseld.

Vertonghen heeft gelijk, dit is gekkenwerk. 40 matchen in de reguliere competitie, Europees voetbal en Nations League tussendoor. En dan ook nog wat bekermatchen. Club Brugge speelde dit seizoen een recordaantal wedstrijden: 63. Dat is een verschroeiend tempo en ook de reden waarom ze zoveel investeren in een brede en kwalitatief gelijkwaardige kern.

Maar als je niet Hans Vanaken of Brandon Mechele (allebei 58 volledige matchen gespeeld) heet, hebben spelers ook rust nodig. Die krijgen ze volgend seizoen alvast niet tijdens de winter. Er is een winterstop voorzien van 28 december tot 7 januari. Elke coach gaat zijn spelers na Nieuwjaar al terug willen zien trainen.

Ja, Vertonghen spreekt vooral over zichzelf. Zijn 37-jarige lichaam kan geen 60 matchen op een jaar meer aan. Als hij doorgaat, zal hij sommige matchen aan zich moeten laten voorbij gaan. Maar denk er ook eens aan dat de Jupiler Pro League een opleidingscompetitie is waar veel jonge gasten worden gelanceerd.

Als een Kevin De Bruyne al blij was dat hij eens een paar maand geblesseerd was...

Veel tieners zijn lichamelijk nog niet klaar voor die opeenvolging van matchen met zo weinig rust. Het maakt dat de coaches er heel spaarzaam op zullen moeten zijn en dat de sportief directeurs hun kern nog wat meer zullen moeten stofferen.

De zomerstop in de Jupiler Pro League is ook korter dan die van de andere topcompetities. De Premier League start komend seizoen pas op 17 augustus. Ook zij spelen 38 wedstrijden in de competitie, maar met meer midweekmatchen en met kernen die daarop zijn voorzien. En ook daar klagen ze steen en been.

Om nog eens terug te komen op 'de gewone werkmens': hoe zou u het vinden als u tussen half juni en eind mei niet één week vakantie kan nemen om eens te ontkoppelen? Als een Kevin De Bruyne al eens blij was dat hij een paar maand geblesseerd was...