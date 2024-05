De enorme schuldenberg die mogelijke overnemers afschrikt: dit is waarom faillissement bij Standard reëel scenario is

Het worden nog lange weken voor de Standard-supporters. De club moet overgenomen worden, maar de schuldenberg is enorm. Wie gaat zich daar willen aan wagen? De kans op een faillissement is nog nooit zo groot geweest.

Standard is een instituut in het Belgische voetbal en zou nooit in deze situatie mogen terechtgekomen zijn. Maar het is wraakroepend hoe de club de voorbije jaren mismeesterd is geweest. Sinds Bruno Venanzi overnam is er boven de stand geleefd.

In 2019 investeerde de voormalige voorzitter zwaar in de spelerskern met het doel de vetpotten van de Champions League te bereiken. Maar de Rouches eindigden pas vijfde en Venanzi wist het hoofd niet meer boven water te houden.

De overname door 777 Partners werd daarna zeker geen succes, gezien wat er de afgelopen weken allemaal aan het licht is gekomen. De Amerikaanse investeerdersgroep behandelde Standard eigenlijk stiefmoederlijk en de schuldenberg werd groter.

D'Onofrio?

Volgens insiders zou die nu tussen de 50 en 60 miljoen euro bedragen. En dat schrikt natuurlijk mogelijke overnemers af. Standard is enorm duur geworden als investering en volgens HBvL zou een faillissement zelfs fiftyfifty zijn op dit moment.

De supporters grepen eerder al in door de wedstrijd tegen Westerlo te saboteren, maar hun zorgen zijn lang van voorbij. 777 Partners heeft de club wel te koop gezet, maar waar gaan ze iemand vinden die al die schulden wil overnemen? De Licentiecommissie houdt de club ook sterk in het oog. Mogelijk werpt Luciano D'Onofrio hen een levenslijn toe. Hij zou er een standbeeld van de fans voor krijgen...