📷 Einde contract bij Antwerp, maar nu al nieuwe club in België gevonden

Bij Royal Antwerp FC is Dorian Dessoleil einde contract. Hij heeft met Francs Borains in de Challenger Pro League een nieuwe club gevonden.

Van 2015 tot 2021 speelde Dorian Dessoleil meer dan 200 wedstrijden op het hoogste niveau bij Sporting Charleroi. De aanvoerder trok dan naar Royal Antwerp FC, maar paste daar de voorbije twee seizoenen niet meer in de plannen. Hij werd ook uitgeleend aan KV Kortrijk.

Voor Dessoleil is het een nieuwe start in de Challenger Pro League. Hij tekende bij Francs Borains voor twee seizoenen, met een optie voor nog een extra jaar.

“Ik wil plezier maken op het veld en laten zien dat ik nog steeds mijn plaats heb in het professionele voetbal”, zegt Dessoleil op de website van de club.

Ervaring

Voorzitter Georges-Louis Bouchez wil met de komst van Dessoleil een statement maken. “De komst van Dorian toont de ambitie en de ernst van ons project. Hij is een uitstekende aanwinst voor onze club en onderdeel van een team waar we geduldig en slim aan bouwen”, klinkt het.

“We staan nog maar aan het begin van ons werk, maar we weten precies waar we naartoe gaan. We zijn hier niet alleen om de cijfers op te maken en dat is wat Dorian aantrok. Hij toonde meteen veel enthousiasme en zijn ervaring op het hoogste niveau zal de hele groep naar een hoger niveau tillen.”