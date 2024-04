Volledig aan de kant geschoven speler bij Antwerp doet zijn verhaal: "Nooit dialoog geweest met bestuur of Van Bommel"

Komende zomer wil hij een nieuwe uitdaging vinden, maar intussen zit Dorian Dessoleil al anderhalf jaar in een voetbalhel. De 31-jarige verdediger werd bij Antwerp aan de kant geschoven en moest zich tevreden houden met trainen.

In een interview met Sudpresse doet hij nu zijn verhaal. "Gelukkig? Gelukkig is een groot woord. In mijn privéleven ben ik dat wel. In mijn professionele leven, niet echt...", zucht hij. "Zoals ik altijd zeg, zijn er veel ergere dingen in het leven dan geen voetbal spelen."

"Maar mijn situatie zal binnenkort verbeteren. Ik hoef nog maar twee of drie maanden vol te houden. Ik zie het einde van de tunnel. Het aflopen van mijn contract bij Antwerp zal een zeer grote opluchting zijn."

Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan KV Kortrijk, maar na zijn terugkeer vorige zomer werd hij onmiddellijk naar de B-kern verwezen. "Ik moet zeggen dat ik verrast was, want ik dacht dat ik weer bij het eerste team zou komen."

Dit is nooit uitgelekt, maar in januari en februari trainde ik weer met de A-kern

"Al was het maar voor de voorbereiding of op zijn minst om beoordeeld te worden. De club zag het anders. Ik heb toen geprobeerd oplossingen te vinden, kansen in België en daarbuiten. Maar om X redenen is dat niet gelukt."

Hij speelde ook even bij de beloften, maar dat duurde niet lang. "Op het veld kreeg ik behoorlijk wat klappen. En ook behoorlijk wat beledigingen vanuit de tribunes. Op een gegeven moment hebben we gesproken met Faris Haroun en besloten dat het beter was om de jongeren te laten spelen."

Maar een degelijke uitleg heeft hij nooit gehad. "Er is nooit een dialoog geweest met het bestuur, noch met coach Mark van Bommel. Er was alleen een periode in januari en februari waarin ik weer met de A-kern ging trainen. Die informatie is nooit uitgelekt en de club heeft er nooit over gecommuniceerd."