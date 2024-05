Pauline Slangen vertelt hoe het nu zit met die relatie met Olivier Deschacht

Olivier Deschacht werd een tijdje geleden gezien aan de zijde van de 22-jarige Pauline Slangen. Ze doet zelf het verhaal hoe alles in elkaar zit.

Amper 22 is Pauline Slangen, maar ze weet verdomd goed wat ze zelf allemaal wil in het leven. Ze staat voor een heel drukke zomer met een nieuwe single, 50 solo-optredens en 20 shows met Regi.

Ook privé gaat het hard. Ze verliet Limburg en woont nu in het centrum van Antwerpen, samen met haar tourmanager Frederikke. Van de absolute rust naar heel veel hectiek.

“Ik geniet echt van het bruisende stadsleven, dat past op dit moment in m'n leven ook beter bij mij. In Lommel was het me net iets te rustig”, lacht ze haar tanden bloot in Het Laatste Nieuws.

Een totaal ander leven dan gepland, al is ze blij dat ze niet op de schoolbanken moest zitten. “Ik ben nooit de perfecte leerling geweest. Dankzij Regi moest ik niet verder studeren, dat was echt een cadeau. Vorige zomer heb ik een mooi spaarpotje kunnen opbouwen. Nu ik nog jong ben wil ik alles uit het leven halen.”

Over de zogezegde romance met Olivier Deschacht wil ze korte metten maken. “Ik ben jong en ik doe wat ik wil. Altijd die vragen daarover, laat mij maar gewoon genieten. Op dit moment is er geen plaats voor een man in m'n leven, maar maak daar nu niet de titel van dit artikel van.”