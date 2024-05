Blessin blijft 'normaal' bij Union SG, maar gerucht over andere eersteklasser doet de ronde

Alexandre Blessin pakte dit seizoen de beker met Union SG. Blijft hij de club ook volgend seizoen trouw?

Alexander Blessin sprak op zijn persconferentie over zijn toekomst bij Union SG. De voorbije jaren moesten de Brusselaars telkens afscheid nemen. Eerst ging Felice Mazzu naar Anderlecht, daarna werd Karel Geraerts aan de deur gezet na problemen rond het openbreken van zijn overeenkomst.

“Of ik zeker blijf? In voetbal kan alles. ik heb een contract, ik ben hier graag. Iedereen kent mijn privésituatie, maar er is geen reden om hier weg te gaan. Je bent nooit zeker natuurlijk, maar ik voel mij hier echt goed”, klinkt het.

De samenwerking lijkt vlot te lopen. “Dit is een fantastische club. Ik hou ervan om te werken met Alex Muzio en Chris O'Loughlin. Er moet echt iets zots gebeuren als ik hier wegga. Ik denk daar niet over na.”

Zelfde situatie als met Geraerts?

Er moet nog gesproken worden over de toekomst. “Philippe Bormans zei er vorige week iets over in een interview denk ik. We zitten na de slotspeeldag samen en dan bekijken we de situatie nog eens. Hoe kunnen we een aantal dingen oplossen. We moeten wat praten, maar echt: ik ben hier graag.”

Nochtans doet de voorbije dagen, zo vernemen wij, het gerucht de ronde dat Blessin in beeld zou zijn bij KRC Genk, naast de meest genoemde kandidaat Thorsten Fink. De situatie van Geraerts zou weer naar boven komen, waarbij Union een nieuw contractvoorstel voor Blessin op tafel legt, maar dat onvoldoende verschil bevat voor de Duitser.