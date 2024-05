Nicky Hayen riskeert extra schorsing voor gedrag in de tribune

Nicky Hayen werd afgelopen zondag tegen RSC Anderlecht uitgesloten. Vervolgens leek hij in de tribune te communiceren via een oortje.

Het parket van de Belgische voetbalbond (KBVB) wil een wedstrijd schorsing met uitstel en 500 euro boete voor Nicky Haten omdat hij met een walkietalkie contact hield met de bank.

Hayen moet door de feiten sowieso voor het Disciplinair Comité verschijnen. “Het is van geen belang of het contact daadwerkelijk plaatsvond”, aldus het bondsparket.

Het was de Match Delegate die Hayen wees dat dit niet mag, maar daar trok de trainer van Club Brugge zich niks van aan. Zijn verleden zorgt voor de lichte sanctie, zo klinkt het nog. “Zijn laatste feit dateert van jaren geleden”, luidt het. Daarom zal het op de zitting, die nog niet van een datum voorzien is, een uitgestelde schorsing vorderen.”

In bureau

“Hoe dan ook zal de mogelijke schorsing (en periode van uitstel) in deze zaak pas het volgende seizoen ingaan. Door zijn uitsluiting in het Lotto Park van afgelopen weekend is Hayen sowieso al geschorst voor de beslissende match tegen Cercle Brugge van komende zondag”, klinkt het nog.

Hayen maakte zelf al duidelijk dat hij de wedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge niet vanuit de tribune, maar wel in zijn bureau op Jan Breydel zal volgen. Of hij achteraf het veld op mag als Club Brugge kampioen is, is nog een ander punt van discussie.