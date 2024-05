Nicky Hayen heeft een ander plan: "Daar zal ik de match zondag volgen"

Nicky Hayen zit zondag niet op de bank voor de titelmatch. De trainer van Club Brugge is geschorst na het duel tegen RSC Anderlecht.

In enkele tellen tijd kreeg Nicky Hayen twee keer geel van scheidsrechter Erik Lambrechts. Die uitsluiting zorgt er ook voor dat Hayen de titelmatch van Club Brugge tegen Cercle vanuit de tribune zal moeten volgen.

Op zijn persconferentie vrijdagmiddag kwam de trainer van Club Brugge nog even terug op het moment dat hij de tweede keer geel kreeg van Lambrechts. “Het is een dubbel gevoel om niet bij de spelers te kunnen zijn”, vertelde Hayen bij het begin van zijn persmoment.

“Heb ik de scheids de kans gegeven om mij aan de kant te zetten. Ik moet eerlijk zijn, ja. Maar ik heb mijn ongenoegen geuit bij scheidsrechter Erik Lambrechts over een bepaalde fase en heb toen mijn tweede geel gekregen.”

"Waar ik zondag ga zitten? Ik ga in mijn bureau zitten boven, om de wedstrijd in alle rust te bekijken. Daar kan ik rustig en helder naar die match kijken. Ik ga mij perfect aan alle regels en procedures houden. We gaan niets doen dat verboden is. Maar het is niet omdat ik zondag niet langs de lijn sta, dat we deze week niets kunnen doen hebben. Er is een draaiboek met alle scenario's voorzien. De directe coaching wordt iets moeilijker."

Titelfeest

Blauwzwart heeft genoeg aan een punt om de titel te pakken. Met Cercle krijgt het een te duchten tegenstander voorgeschoteld. “We moeten zien dat we op elk scenario voorbereid zijn en niet naar de matchen van anderen kijken. Want we hebben het vooral zelf in handen.”

Het is vooral kijken, als Club kampioen is, wat er dan gebeurt. “Bij een titel hoop ik dat ze mij toelaten op het veld na de match", klonk het nog bij Hayen.