'OH Leuven dicht bij speler die tijdens wintermercato naar Anderlecht kon'

OH Leuven is druk bezig met het huiswerk voor volgend seizoen. Er staat een middenvelder dicht bij een transfer, terwijl hij in januari vol in beeld was bij Anderlecht.

Vorige zomer haalde OH Leuven Ezekiel Banzuzi weg bij de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda. Dit jaar zouden de Leuvenaars daar Aimé Omgba wegplukken. De offensieve middenvelder van amper 21 jaar is één van de smaakmakers in Nederland, met zeven doelpunten en vijf assists. Momenteel speelt NAC nog play-offs voor de promotie naar de Eredivisie. Het is de ploeg waar Carl Hoefkens aan gelinkt wordt, nu er geen deal gevonden werd met KV Mechelen. OHL zou in Nederland een bod van 1,5 miljoen euro geplaatst hebben, zo schrijft Het Nieuwsblad vandaag. Anderlecht De Nederlandse Kameroener ziet het helemaal zitten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ook AZ Alkmaar wordt genoemd als geïnteresseerd, maar zij zouden nog geen bod gedaan hebben. Omgba zou in Leuven al een persoonlijk akkoord gevonden hebben. Omgba was in januari nog vol in beeld om de overstap naar RSC Anderlecht te maken, net als Banzuzi vorige zomer. Maar beide deals gingen niet door bij paarswit.





