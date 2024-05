Brian Riemer heeft zeker nog respijt nodig, zeker na wat Fredberg beloofde: 'Anderlecht had zich kunnen meten met Club'

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

De publieke opinie heeft zich een week lang tegen Brian Riemer gekeerd. Analisten Silvio Proto en Philippe Albert stelden zelfs dat hij ontslagen dient te worden. Heel kort door de bocht en volgens ons ook een onterechte conclusie na het seizoen dat Anderlecht draaide.

Kon Anderlecht beter voetbal brengen? Volmondig ja. Had Anderlecht dan dezelfde resultaten gehad? Daar durven we aan te twijfelen. Dat Anderlecht tot de laatste speeldag meedoet voor de titel is veelal te danken aan het realisme dat Riemer in de ploeg pompte.

De Denen van Anderlecht weten maar al te goed dat hun ploeg nog niet af is, ondanks de stevige zomermercato die ze erop na hielden. Schmeichel, Delaney, Rits, Hazard en Dolberg, dat is al een stevige kwaliteitsinjectie natuurlijk. Maar noch Fredberg, noch Riemer hebben beweerd dat ze daarmee een superploeg hadden.

Fredberg vroeg nog één transferperiode om de ploeg op punt te zetten

De buitenwereld vond van wel, maar Fredberg vroeg intern nog één transferperiode om de ploeg op punt te krijgen. Dat ze meespeelden voor de titel - mede door het falen van andere ploegen - was een leuke bijkomstigheid, maar scherpte ook de verwachtingen aan. Ineens was er een einde aan de zeven lange jaren van droogte in zicht. Anderlecht-fans snakken naar succes.

En ja, Anderlecht had zich misschien wel kunnen meten als drie van de vijf namen die we eerder aanhaalden ook op het veld hadden gestaan tegen onder meer Brugge. Maar je kan niet eerst zeggen dat Anderlecht met die ploeg moet meespelen voor de titel en daarna hetzelfde blijven beweren als vier absolute sterkhouders - met ook nog Vertonghen - ontbreken.

We begrijpen van waar het komt bij Albert en Proto. Die mannen hebben niets anders dan de glorieperiodes gekend. Het Anderlecht dat domineerde en elk jaar voor de titel meespeelde. De budgetten waren toen iets anders. Dan startte Anderlecht het seizoen niet met twee centrale verdedigers zonder back up.

Moet het volgend seizoen beter? Uiteraard!

Of zonder spelers met snelheid. En moesten er geen drie spelers gehuurd worden om probleemposities op te lossen. Het is al aangehaald: het verschil met de kern van Club Brugge is enorm, zelfs met die van Union. De buren spelen met twee spitsen en hebben er nog drie achter de hand.

Riemer moet respijt krijgen, want hij heeft het maximale uit de groep gehaald. Mag het volgend seizoen iets meer zijn? Uiteraard, dat moet zelfs. Maar zoals Mats Rits vandaag zei toen we hem vroegen naar de mogelijke ontgoocheling van een derde plaats: "Vraag het hier eens aan jouw collega's. Voor het seizoen zouden er veel gezegd hebben dat derde heel goed zou zijn. Ik heb andere dingen gelezen hoor."

In ieder geval speelt Anderlecht zelfs nog mee... tot op de laatste speeldag. Brian Riemer zal nu ook wel weten dat het verschil tussen held en schlemiel heel klein is op Anderlecht. Daar houdt hij inderdaad ook best rekening mee als hij deze zomer werkt aan zijn spelsysteem en tactiek.