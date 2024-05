Brian Riemer krijgt bijzonder slecht nieuws te horen: absolute sterkhouder out bij Anderlecht

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Fikse domper bij RSC Anderlecht. Trainer Brian Riemer kan voor de laatste match van het seizoen niet rekenen op doelman Kasper Schmeichel.

RSC Anderlecht trekt voor de slotwedstrijd van de competitie richting de Bosuil. Tegen Royal Antwerp FC zal trainer Brian Riemer echter niet kunnen rekenen op Kasper Schmeichel.

De doelman van paarswit is geblesseerd. Hij liep een blessure op in de wedstrijd tegen Club Brugge en zal er in Antwerpen niet bij zijn voor de laatste wedstrijd van het seizoen.

Ook Amuzu is er niet bij. Hij is ziek en zal er zondag niet bij zijn. Ook Jan Vertonghen is niet van de partij, maar zijn blessure evolueert wel gunstig richting deelname aan het EK, zo liet Riemer op zijn persconferentie nog weten.

"Neen, hij zal niet spelen, helaas. We hebben het geprobeerd, maar hij zal niet klaar zijn voor zondag. Ook al heeft het medisch team er alles aan gedaan om hem klaar te krijgen. Maar zelfs als hij de gok zou willen wagen, zou hij niet gekund hebben", klinkt het duidelijk.

Er zou al veel moeten gebeuren om paarswit nog kampioen te laten worden op de slotspeeldag, al weet je in de Belgische play-offs echter nooit, zo zagen we vorig jaar.

Voor Anderlecht staat de tweede plaats wel nog altijd op het spel. Die betekent een ticket voor de voorrondes van de Champions League. Daar hoopte paarswit lange tijd op, maar ook die pakken wordt moeilijk. Daarvoor is RSCA afhankelijk van de resultaten in de andere wedstrijd.