Salonremise in Jan Breydelstadion? Nicky Hayen verwijst naar vorig seizoen

Het zou wel eens kunnen dat Club en Cercle zondag genoeg hebben aan een puntje. Krijgen we dan een tweede salonremise dit seizoen?

De salonremise tussen Westerlo en KRC Genk op de slotspeeldag van de reguliere competitie ligt bij menig voetballiefhebber nog vers in het geheugen. De beelden gingen de wereld rond en uiteindelijk kostte het Rik De Mil zelfs zijn job als hoofdtrainer van Westerlo.

Club Brugge heeft genoeg aan een puntje voor de titel. Als KRC Genk verliest tegen Union SG dan heeft ook Cercle voldoende met een gelijkspel.

“Het woord salonremise is nog niet gevallen bij ons”, vertelt Nicky Hayen op zijn persconferentie. “Wij willen de wedstrijd winnen. De tegenstander zal met veel intensiteit spelen, en veel duels. Ze creëren ook veel kansen. Dat het een Brugse derby is, maakt het nog specialer.”

Vorig seizoen

En wat als het toch zo zou uitdraaien? “Ik zit niet op de bank, dus ik zal niet kunnen ingrijpen bij een gelijkspel”, lacht Hayen. “Scenario's voorspellen: daar doen we niet aan mee.”

Hij maakt ook een verwijzing naar vorig seizoen. “Iedereen dacht dat wij Union vorig seizoen zouden laten winnen. Cercle is een sterke ploeg die voetbal probeert te beletten. Het is een moeilijk te bespelen team, ze zaten terecht in de play-offs. We zullen ons beste voetbal nodig hebben.”