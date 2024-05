Garcia blijft niet zomaar trainer bij OHL en laat zich uit over nieuwe sportdirecteur (die van Beerschot zou komen)

Oscar Garcia begint normaal op 24 juni met het nieuwe seizoen van OH Leuven. Al is het nog niet zeker dat hij effectief blijft.

Oscar Garcia heeft een contract tot 2026 bij OH Leuven en zoals het er nu naar uitziet zal hij ook volgend seizoen aan boord blijven. Op 24 juni wordt er voor het eerst getraind richting volgend seizoen.

De club is ook op zoek naar een nieuwe sportieve baas. De naam van Gyorgy Csepregi, de sportdirecteur die deze week opstapte bij Beerschot, valt. “Dat weet ik niet. Ik hoor dat er nog drie kandidaten zijn”, klinkt het bij Oscar Garcia in Het Nieuwsblad.

Garcia is alvast duidelijk over zijn eigen positie. “Het enige wat zeker is, is dat ik na de wedstrijd tegen Westerlo komend weekend op vakantie vertrek met mijn dochters. Ik heb hier natuurlijk nog een contract van twee jaar, maar heb nog geen idee hoe de kern er volgend seizoen zal uitzien. Er is dus nog heel veel te bespreken.”

Hij wil garanties krijgen over de spelerskern. “Momenteel weet ik niet met welke spelers er volgend seizoen gewerkt kan worden. Daar zal de nieuwe sportdirecteur bepalend in zijn. Die kan beter gisteren dan vandaag aangesteld worden. Liefst had ik al een paar maanden geleden met hem gesproken om de kern voor volgend seizoen af te kloppen, maar hij was er niet.”

Er is nog eventjes tijd om alles op orde te krijgen. “Op 20 juni starten de medische testen en op 24 juni trainen we de eerste keer. Tegen dan zou er toch heel veel rond moeten zijn”, besluit Garcia.