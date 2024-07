'Na moeizame onderhandelingen lopen miljoenen dan toch binnen bij OH Leuven'

OH Leuven opent zijn seizoen in de Jupiler Pro League met een wedstrijd tegen Beerschot. Dat zal het meer dan waarschijnlijk wel doen zonder Richie Sagrado. Hij lijkt dan toch op weg naar zijn gedroomde transfer.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zaten Venezia en OH Leuven een paar weken geleden al in vergevorderde gesprekken over een transfer van Richie Sagrado. Er lag toen ook al een meerjarige contract op tafel.

🇧🇪⚪️ Richie Sagrado to #Venezia Football Club…. ✅

✍🏼 Agreement found TONIGHT with #OHL !

💰 2M€ as a transfer fee + 500K as a bonus linked to player’s performances.

✍🏼 4 years contract.

🏁 Exclusive News To Be Confirmed ! #mercato #JPL #veneziafc