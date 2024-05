Hein Vanhaezebrouck niet opgezet met manier waarop KAA Gent afscheid wil nemen

KAA Gent speelt zaterdag zijn laatste thuismatch van het seizoen. In de Planet Group Arena zal ook afscheid genomen worden van enkele personen.

Hein Vanhaezebrouck en Laurent Depoitre krijgen zaterdag een afscheid bij KAA Gent, maar daar is de trainer niet mee opgezet. Er zijn volgens hem nog veel mensen die de club zullen (moeten) verlaten, maar het niet weten.

“We willen een modernere manier van werken maar ik zie er niet veel modern aan. Je kan perfect mensen op de hoogte brengen wat je van plan hebt, zeker als je wil stoppen. Zodat zij ook op een correcte manier afscheid kunnen nemen van het publiek”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Volgens Vanhaezebrouck is het niet correct om anderen te laten wachten. “Het is niet de eerste keer. In het verleden is er ook eens zo een assistent van mij vertrokken op die manier. Dat ligt zowel bij hem als bij mij nog dwars.”

Barragematch

Bovendien is het ook geen afscheidsmatch, want de laatste wedstrijd wordt de barragematch voor Europees voetbal tegen de nummer vijf uit de Champions’ Play-offs.

“Het is vervelend dat het niet de laatste match is. Mocht dat het geval geweest zijn, was dit een afscheidsmatch. Het zit nu een beetje tussen twee vuren: afscheid nemen, terwijl het nog niet gedaan is. Nadien volgt er nog een super belangrijke match”, klinkt het.

Volgens Vanhaezebrouck gaat het niet alleen om stafleden die een afscheid moeten krijgen, maar ook om spelers. Denk maar aan doelman Paul Nardi.

“Ook daar: als je plannen hebt of je weet het niet, zeg dat dan. Misschien twijfel je nog maar geef duidelijkheid. Het zou me niet verbazen dat ze een dag na onze testmatch bekendmaken dat alle posities zijn ingevuld, dan hebben ze ’s nachts wel heel goed gewerkt. Of nee, we spelen ’s middags. Misschien is het daarom dat ze die match ’s middags gezet hebben.”