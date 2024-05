Thorsten Fink heeft de ploegen voor het uitkiezen: "Maandag maak ik mijn beslissing bekend"

KRC Genk, Feyenoord, STVV. Dat zijn maar enkele van de opties die voor Thorsten Fink op tafel liggen richting volgend seizoen.

Thorsten Fink landde vorige zomer op Stayen. De Duitser liet een stevige indruk achter en dat is ook andere clubs niet ontgaan. De trainer van STVV wordt genoemd bij Feyenoord, maar vooral in Genk zou hij de topkandidaat zijn.

Volgens Het Belang van Limburg is een akkoord tussen Fink en Genk heel erg dichtbij en ligt niks nog in de weg om de deal helemaal te finaliseren. Daar wordt hij de opvolger van Wouter Vrancken, wiens contract in onderling overleg werd stopgezet.

Griekenland

“Of ik met Genk gesproken heb?” zei Fink vrijdag op zijn persconferentie. “Kijk, het is normaal dat er interesse is in spelers en trainers als die een goed seizoen gedraaid hebben. Ik laat mijn manager nu zijn job doen. Maandag maak ik de beslissing over mijn toekomst bekend. Eerst wil ik nog met mijn familie spreken en het seizoen met STVV in schoonheid eindigen.”

Fink vertrekt meteen na de match tegen de Kanaries met zijn familie op vakantie naar Griekenland. “Ik ben wel toe aan vakantie na zo’n lang seizoen. Zo trek ik ook nog naar New York. Vergeet niet dat ik amper rust heb gehad na vorig seizoen bij MVV, welgeteld acht dagen.”

Fink speelt de laatste wedstrijd van het seizoen tegen KAA Gent. Daarin wil iedereen een mooi afscheid zien, want heel wat spelers zullen na dit seizoen de club verlaten. En wie weet doet Fink dat ook...