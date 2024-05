Iedereen benadert KV Mechelen - Standard met die ene grote vraag, enkel Besnik Hasi ligt nog van iets anders wakker

Dé grote vraag rond KV Mechelen - Standard draait rond Besnik Hasi en of die volgend seizoen nog aan het roer staat bij Malinwa. Enkel de coach zelf lijkt nog wakker te liggen van het resultaat tegen Standard.

Doet ie het of niet, alsnog bijtekenen nadat hij eerst verklaarde geen akkoord te vinden met KV Mechelen? Op de persconferentie na de thuismatch tegen OHL maakte de Kosovaar droogweg het nieuws bekend dat hij en KVM er niet waren uitgeraakt. Misschien verkondigt hij zaterdagavond na KVM - Standard wel het tegendeel.

Het is in ieder geval met de hoop om iets te weten te komen dat de Mechelse fans zaterdag naar het stadion trekken. Net als de journalisten. Zijn persbabbel vooraf was druk bezocht uit interesse in zijn toekomst. Hasi leek het als enige over de wedstrijd tegen Standard te willen hebben en welk resultaat daarin gepakt kan worden.

© photonews

Onduidelijk of het de laatste match bij KVM is voor Hasi. Het zal zeker wel het afscheid zijn voor enkele spelers, zoals Elias Cobbaut. "Hij heeft een tijd niet gespeeld omdat hij last had en we geen risico's wilden nemen. Als hij de laatste training goed doorkomt, zit hij zaterdag op de bank. Het is niet de bedoeling dat hij start. "

Voor hem kan het met wat geluk dus nog een mooi afscheid worden. Wel in de veronderstelling dat er effectief gespeeld wordt, want het is bekend dat Standard-supporters de boel al eens kunnen lamleggen. Ze hebben dan ook veel redenen om kwaad te zijn, gezien de financiële crisis waarin hun club verkeert.

Hopen maar dat Standard dit weekend zich nog eens waardig presenteert en het niet de laatste match is voor de Rouches op het hoogste niveau. Volg KV Mechelen - Standard zaterdagavond vanaf 20u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!