Paul Conway, de Amerikaanse investeerder verantwoordelijk voor de neergang van KV Oostende, ziet zich nu ook gedwongen Denemarken te verlaten. Een rechtbank heeft besloten dat de voormalige topclub Esbjerg in handen moet komen van lokale stakeholders.

Conway's recente geschiedenis in Europese voetbalclubs spreekt boekdelen over mismanagement en onrust. KV Oostende is gedegradeerd en balanceert op de rand van faillissement.

Barnsley trok zelf aan de bel bij voetbalautoriteiten over de dreigende ondergang onder hun eigenaarschap. Nu is het de beurt aan Esbjerg in Denemarken, ooit een topclub maar nu afgegleden naar de tweede klasse.

De lokale stakeholders waren het zat en namen juridische stappen tegen het beleid van de Amerikaan. De rechter moest kiezen tussen Conway's herstelplan en de visie van Deense bestuurders. De uitspraak was helder: Conway is niet langer welkom bij Esbjerg.

Een doordruk van zijn verhaal bij KV Oostende. Daar stapten voormalig voorzitter Frank Dierckens en voormalig CFO Thorsten Theys naar de rechtbank, resulterend in de aanstelling van een bewindvoerder. De Amerikaanse investeerder mag het stadion niet meer betreden.

Alleen een nieuwe eigenaar kan KV Oostende behoeden voor faillissement. Gesprekken daarover zijn gaande, maar er is nog geen overeenkomst bereikt. Tijd dringt, want zonder akkoord voor de zomer zal KVO geen licentie krijgen voor professioneel voetbal.