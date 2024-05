Einde van een tijdperk: 'Mark Van Bommel verlaat Antwerp aan het einde van dit seizoen'

Er werd in de afgelopen weken enorm veel gepraat over toekomst van Mark Van Bommel bij Antwerp. De club zou voor de bekerfinale willen weten of hij nog coach is bij de club volgend seizoen.

Maar volgens transferexpert Fabrizio Romano is de beslissing al genomen. Mark Van Bommel zal Antwerp verlaten na dit seizoen, is hij duidelijk.

Het nieuws zou een van de komende dagen gecommuniceerd worden. Hij zou na zijn periode bij The Great Old klaar zijn voor een nieuw avontuur.

Zo komt er een einde aan een mooi tijdperk bij Antwerp. Van Bommel bezorgde de club afgelopen seizoen 'Den Dubbel' met bekerwinst en een titel.

Hij zorgde er ook voor dat de Antwerp-fans voor het eerst van Champions League-voetbal mochten genieten op de Bosuil. Op 9 mei zal Antwerp nog voor de bekerwinst strijden tegen Union SG.

🚨🇳🇱 Mark van Bommel, set to leave Royal Antwerp at the end of the current season.



Decision to be communicated in the next days but he’s prepared to try new chapter after winning several titles at Royal Antwerp. pic.twitter.com/uj3X6dYWH7