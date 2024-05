Topschutter Denkey bijzonder tevreden na sterke prestatie van Cercle, maar treurt ook

Cercle Brugge doet opnieuw helemaal mee voor de Europese tickets. Topschutter Kévin Denkey vond ook opnieuw de weg naar doel en zit al aan 26 goals dit seizoen.

Met een duidelijke 4-1 zege tegen Racing Genk heeft Cercle Brugge zich weer in de strijd om de vierde plaats geknokt. De Vereniging staat nu op één punt van de vierde plaats van Racing Genk en slaat een kloofje van vier punten met Antwerp.

Spits Kévin Denkey deelde na de rust de genadeslag uit met de 4-1, zijn 26ste van het seizoen en zijn 50ste in het shirt van Cercle. Net voor de rust had Denkey de assists voor de 2-1 en de 3-1 gegeven, zijn eerste van het seizoen.

Denkey tevreden met prestatie Cercle Brugge

De topschutter was vooral tevreden met de collectieve prestatie van Cercle. "Ik denk dat we een van onze beste wedstrijden in de play-offs hebben gespeeld. We doen nog altijd mee voor de vierde plek. Het was ongelofelijk."

"Scoren is altijd leuk voor een aanvaller. Ik wachtte er al een paar matchen op. Maar er waren ook twee assists. Ik ben dus tevreden. Het enige negatieve was de blessure van Kazeem. We steunen hem en wensen hem het beste."

Met zijn 26ste goal van het seizoen verstevigde Denkey zijn koppositie in de topschutterstand nog wat. Amoura (Union), Dreyer (Anderlecht) en Thiago (Club Brugge) scoorden allemaal 18 keer dit seizoen.