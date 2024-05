Cercle Brugge deelt Racing Genk nieuwe uppercut uit en doet mee voor de Europese tickets

Cercle Brugge mengt zich weer helemaal in de strijd om de vierde plaats. Het stuurde Racing Genk met een zware 4-1 nederlaag en een nieuwe kater terug naar Limburg

Cercle Brugge-Racing Genk was een bijzonder belangrijke wedstrijd om de vierde plaats. De Limburgers hadden vier punten meer dan Cercle, bij winst zou het dus bijna zeker zijn van de barragewedstrijd tegen KAA Gent.

Racing Genk begon goed aan de wedstrijd, na tien minuten was het meteen raak. Daland legde een voorzet van El Ouahdi in de voeten van El Hadj die de bal met buitenkant rechts in de linkerbovenhoek trapte.

Lang kon Genk wel niet genieten van die voorsprong. Lemaréchal knalde drie minuten de gelijkmaker binnen met een volley. Cercle ging erop en erover, na 25 minuten trapte Efekele een afgeweken voorzet van Denkey van dichtbij binnen.

El Ouahdi mist gelijkmaker, Somers zorgt voor doodsteek

In de zesde van acht minuten extra tijd werd een grote kans van El Ouahdi op de 2-2 afgeblokt door Ravych, een minuut later viel aan de overkant de 3-1. Een mislukt schot van Denkey belandde bij Somers, die voor de dubbele voorsprong zorgde.

Cercle Brugge stoomde in de tweede helft gewoon door, op het uur maakte topschutter Denkey er ook nog 4-1 van. Voor Denkey zijn 50ste goal in het shirt van Cercle. Tolu trapte de kans op de 4-2 nog op Ravych in een bijna leeg doel, symbolisch voor de wedstrijd van Genk.

Met een derde zware nederlaag op rij ziet Racing Genk Cercle Brugge in de stand tot op één punt komen. Er zal nog stevig gestreden worden om de vierde plaats op de laatste drie speeldagen.