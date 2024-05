Genk is concreet en wil creatieveling weghalen bij concurrent Cercle Brugge, die hen gisteren nog heel veel pijn deed

KRC Genk toont concrete belangstelling in Felix Lemaréchal, die gisteren uitgerekend tegen de Limburgers zijn eerste goal in Cercle-loondienst maakte. De creatieve middenvelder staat hoog op het verlanglijstje.

Genk is op zoek naar een vervanger voor Bilal El Khannouss, die waarschijnlijk aan zijn laatste wedstrijden bezig is voor Genk. Lemaréchal is in beeld om hem op te volgen.

De 20-jarige Fransman wordt gehuurd van Monaco en heeft daar nog een contract tot 2027. Zijn marktwaarde wordt nu al geschat op 3 miljoen euro. Het is ook een vergelijkbaar profiel met de draaischijf van Genk.

Goeie voeten, behendig en snel. Maar ook een gebrek aan statistieken, maar daar kan aan gewerkt worden. Naast zijn goal gaf Lemaréchal ook zijn vijfde assist tegen Genk.

Miron Muslic, zijn coach bij Cercle, dicht hem een grote toekomst toe. "Mijn blijdschap voor Félix is groot nu hij zijn buitengewone talent kan tonen op het hoogste niveau van play-off 1," deelde Muslic. "Hij is werkelijk een fantastisch talent. Zeker, op zijn 20e kent hij nog pieken en dalen, maar naast zijn uitmuntende techniek beschikt hij over unieke fysieke capaciteiten."

"Tijdens trainingen is hij de snelste speler bij Cercle, en dat terwijl we meerdere Speedy Gonzales in ons team hebben. Félix speelt op instinct, vanuit zijn intuïtie en zijn gevoel. Als coach kan dat soms frustrerend zijn, maar het hoort bij zijn stijl."

"De overgang van Monaco naar Cercle heeft hem als speler veel completer gemaakt. Hier heeft hij geleerd dat hard werken op het veld essentieel is, zelfs voor een toptalent. Félix heeft een schitterende toekomst voor zich."