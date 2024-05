16-jarige Karetsas maakt debuut bij Genk in zware nederlaag, maar haalt de schouders op

Hij maakte gisterenavond pas zijn debuut, maar er zijn spelers waarover in tien jaar minder geschreven is dan over Konstantinos Karetsas. De 16-jarige aanvallende middenvelder van KRC Genk komt steeds meer in beeld.

Karetsas werd gisteren door Wouter Vrancken voor de eerste keer het veld ingestuurd voor een wedstrijd van de A-ploeg. Het stond toen wel al 4-1 voor Cercle Brugge en dus niet meteen de ideale omstandigheden om je debuut te vieren. Uiteraard had hij zich dat anders voorgesteld. “Ja, eigenlijk wel. Het is niet ideaal om in te vallen bij een 4-1-achterstand. Maar een debuut blijft een debuut, dit is een heel mooi moment voor mij.” Hij mocht het veld op voor Bilal El Khannouss, die deze zomer waarschijnlijk vertrekt. Er liggen dus kansen voor het jonge Limburgse talent. “Ik vond vooral dat er veel ruimte was op het veld”, analyseerde hij zijn eerste minuten. “Daardoor was het niet zo moeilijk om te spelen. Ik heb twee ballen geraakt en die heb ik allebei goed ingespeeld, dus voor de speeltijd die ik heb gekregen was het een geslaagd debuut." De rest van het seizoen kan hij best beschouwen als voorbereiding op volgend seizoen; Want wie weet wat er allemaal staat te gebeuren in de Cegeka Arena. Het is zelfs niet zeker dat Wouter Vrancken aanblijft. "Wat er nu volgt? Alle speelminuten die ik nog krijg, zijn mooi meegenomen.”