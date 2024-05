Analist stelt zich grote vragen bij wat er speelt in de Genkse kleedkamer: "Er is meer aan de hand"

KRC Genk krijgt de laatste weken klappen in de Champions' Play-offs. De Limburgers begonnen nochtans enorm goed, maar zakten weg naar een onherkenbaar niveau. Analist Stef Wijnants stelt zich daar vragen bij.

Genk kon ook tegen Cercle na de gelijkmaker nooit de indruk wekken dat ze een vuist konden maken. “Vooral achterin was het echt een ramp. Simpele zaken zoals verzorgd inspelen, doordekken, je man volgen, ... dat was allemaal niet aanwezig", aldus Wijnants bij HBvL.

"Bij elk doelpunt gaat er wel iemand in de fout: Cuesta die te makkelijk laat voorzetten, McKenzie met een slechte inspeelpass, Fadera met dom balverlies. Op dit niveau en voor een club als KRC Genk is dat toch redelijk faliekant.”

Het verschil met twee weken geleden is héél groot. "Die eerste nederlaag tegen Club heeft alles opgeblazen. Dan kan ik me niet van de indruk ontdoen dat er andere zaken spelen in en rond de spelersgroep. Dat er naar volgend seizoen misschien wel veranderingen op til zijn."

"Moet er doorgeselecteerd worden? Komt er een andere trainer/technische staf? De toekomst zal het snel uitwijzen. Maar het feit dat ze zich nu al drie keer op rij zo makkelijk laten wegzetten, dan krijg je toch de indruk dat er iets meer aan de hand is.”

Voor de vierde plaats is dat toch allemaal geen goed nieuws. "Maar wie weet ziet alles er volgende week weer helemaal anders uit. Dat heb je met deze kunstmatig gecreëerde spanning in de play-offs.”