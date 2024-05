Mengt Cercle Brugge zich in de strijd om de vierde plaats tegen aangeslagen Racing Genk?

Cercle Brugge en Racing Genk konden al een tijdje niet meer proeven van de zege. Wie zet een stap richting de vierde plaats?

Een week geleden was Racing Genk nog titelkandidaat, maar na twee zware nederlagen tegen Club Brugge lijkt de vierde plaats het hoogst haalbare voor Wouter Vrancken en co. Op bezoek bij Cercle kan het zich herpakken.

De Vereniging volgt in de stand op vier punten van de Limburgers, bij winst kan Racing Genk Cercle definitief uittellen voor de vierde plaats. Die geeft op dit moment nog altijd recht op de finale tegen de winnaar van de Europe Play-offs.

Die wedstrijd kan ook doorschuiven naar de vijfde plaats, maar dan moet Union wel de beker winnen. Daar kunnen Cercle Brugge en Racing Genk niet op rekenen, daarom blijft de vierde plaats voor hen het uitgangspunt.

Cercle Brugge ligt Racing Genk

In de heenwedstrijd bleef Genk in eigen huis steken op een 1-1 gelijkspel tegen tien man van Cercle Brugge. Tolu scoorde na 18 minuten, Olaigbe maakte in de 78ste minuut nog gelijk. Cercle pakte nadien slechts 1 op 9.

Cercle Brugge ligt Racing Genk wel, al eindigde de onderlinge confrontatie in drie van de laatste vier wedstrijden op 1-1. De laatste nederlaag van Genk tegen Cercle dateert wel al van november 2018, toen Cercle met 1-2 won in Genk.