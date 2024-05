Courtois bekent kleur en geeft haar top drie in volgorde: "Het gevoel dat de kleinste tik daar voldoende is om twijfel te zaaien"

Imke Courtois waagde zich tot nu toe niet aan een voorspelling over wie er kampioen zal worden. Met een cruciale zondag voor de titelkandidaten voor de boeg wil ze nu toch toegeven en ze zet zelfs in volgorde.

Voor Courtois wordt Club Brugge kampioen, met Union op twee en Anderlecht op drie. En daar heeft ze ook de nodige motivatie voor. "Je zou kunnen zeggen dat Anderlecht, dat nog steeds op zoek is naar ‘kampioenenvoetbal’ én nogal wat blessurelast kent, minder in een flow zit", analyseert ze in De Zondag.

"Maar, al eerder aangehaald: zij komen van het verst. Niemand had hen nu al op 1 verwacht en dat helpt wel. Het omgekeerde verhaal van onder Kompany. Toen was het voetbal beter, maar de resultaten veel minder. Wat denk je dat ze verkiezen?"

Union ziet ze ergens onderweg nog een tik krijgen. "Van Union zou je kunnen zeggen dat hun twee laatste wedstrijden hen een boost moeten hebben gegeven. Union is opnieuw Union."

"Maar, ze zullen het niet toegeven, ik heb het gevoel dat daar de kleinste tik voldoende is om weer twijfel te zaaien. En Club zat al in een ongelofelijke flow en zal tegen Fiorentina in elk geval niet aan vertrouwen hebben ingeboet.”

Al zal Club Brugge vandaag wel moeten oppassen. Antwerp moet de bekerfinale voorbereiden en een verplaatsing naar de Bosuil is voor blauw-zwart altijd verradelijk. "Antwerp is titelkandidaat af, maar ik zie ze toch niet uitbollen.”