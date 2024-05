Van Crombrugge herinnert zich wat Kompany zei toen hij bij Anderlecht te naïef genoemd werd

Vincent Kompany op weg naar Bayern München, het is een vreemd gegeven nadat hij degradeerde met Burnley en hij moest opstappen bij Anderlecht omdat het niet meer boterde met het bestuur. De laatste twee jaar werd vooral aangehaald dat hij "te naïef" voetbalt met zijn ploegen. Kenners weerleggen...

Willem Weijs was bij Anderlecht zijn assistent en is het zeker niet eens met die uitspraken. "Wat Kompany onderscheidt van andere coaches is net die standvastigheid", zegt de Nederlander in Het Nieuwsblad.

"Hij heeft een handtekening en is er rotsvast van overtuigd dat dit de beste weg is naar succes. Het budget van Burnley voor de Premier League was niet groot genoeg, maar in The Championship zei iedereen nog: wauw.”

Ook Hendrik Van Crombrugge, zijn doelman bij Anderlecht, begrijpt dat niet. “Naïef? Verre van. Vincent is wel heel koppig. Eén zin ga ik nooit vergeten. Toen het bij Anderlecht begon te rommelen, zei hij me eens: 'Ik wil enkel afgerekend worden op mijn eigen keuzes en niet op keuzes die me zijn opgedrongen.'"

"Hij bleef altijd voor zijn visie gaan zelfs al kreeg hij goedbedoeld advies. Vincent zal altijd zo zijn. Al zal dat moeilijke Engelse jaar hem ook rijper hebben gemaakt.”

Nu komt hij wel in een kleedkamer terecht waar jongens als Neuer en Müller wel tegenwind zullen geven als hen iets op de maag ligt. “Hij zal een meer volwassen kleedkamer krijgen dan bij Anderlecht en Burnley”, aldus Van Crombrugge. “Eentje met heel veel voetbalintelligentie. Dat zal voor de toepassing van zijn visie een voordeel zijn."