Timmy Simons legt uit waarom hij Westerlo boven Dender verkoos: "Dat is gewoon top in België"

Timmy Simons werd gisteren opgehaald door 'De Mol', Senne van der Zweep, om zijn nieuwe functie bij Westerlo aan te kondigen. De succestrainer van Dender moet in het Kuipje de hoge ambities proberen waarmaken.

Al had hij met Dender ook sowieso in 1A gespeeld. Ik ben ook blij dat de drie partijen - Dender, Westerlo en ik - een goed en volwaardig akkoord bereikten. Ik wilde in de beste verstandhouding vertrekken bij Dender", geeft hij aan in GvA.

"Omdat ik met ongelooflijk veel plezier terugkijk op wat we gepresteerd hebben. Niemand had verwacht dat we zouden promoveren en daarbij hadden we iedereen nodig.”

Maar waarom dan Dender verlaten? Zonder twijfel hebben de grotere middelen in de Kempen daar iets mee te maken. “Ik ben er zeker van dat Dender alles in zich heeft om een stabiele eersteklasser te worden."

"De eigenaars hebben de beste intenties en willen binnen een afgesproken budget hun ambities waarmaken. Of ze daarin zullen slagen, kan ik moeilijk inschatten. Maar mijn keuze voor Westerlo is een positieve keuze."

"Omdat ik altijd met heel veel plezier deze familiale en gezonde club gevolgd heb. De laatste jaren is de club gegroeid. Ik heb het oefencomplex en het nieuwe basecamp bekeken. Dat is gewoon top in België. Ongelooflijk wat hier in Westerlo is neergezet."