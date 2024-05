🎥 Alstublieft Tedesco: Thibaut Courtois geeft visitekaartje af bij comeback

Carlo Ancelotti hield woord. De trainer van Real Madrid dropte Thibaut Courtois in het basiselftal tegen Cadiz.

Real Madrid won zaterdagmiddag met 3-0 van Cadiz, met in de hoofdrol de wederoptredende Thibaut Courtois. De doelman was meteen beslissend.

In de 50ste minuut pakte onze landgenoot een heel belangrijke redding, toen het nog 0-0 stond. Meteen erna kwam Real Madrid op voorsprong.

Courtois liet een ontzettend goede indruk, hij leverde meteen zijn visitekaartje af. Zo is duidelijk dat onze landgenoot klaar kan geraken voor het EK in Duitsland. Kijken of er nog een toenadering komt met Domenico Tedesco.

Courtois kreeg op sociale media meteen heel wat lof voor zijn prestatie. Het feest was tegen 20.30 uur helemaal af. FC Barcelona verloor met 4-2 van Girona, waardoor de Koninklijke de landstitel beet had.