Sterkhouder kent het verhaal van KRC Genk: "Als ik weg moet, dan doe ik dit zeker niet"

KRC Genk heeft een duidelijk beleid over lopende contracten. En dat zal bij Mark McKenzie niet anders zijn.

Mark McKenzie is een van de sterkhouders van KRC Genk, al beleefde hij vorig weekend tegen Club Brugge niet bepaald zijn beste namiddag van het seizoen.

De Amerikaanse verdediger van de Limburgers heeft nog een jaar contract en dan weet hij wat er zal gebeuren. Niemand doet een laatste contractjaar uit bij Genk: ofwel vertrek je, ofwel verleng je je contract.

Hij speelt al 3,5 jaar bij KRC Genk, maar er is wel interesse uit de Bundesliga. “Op dit moment ligt mijn volledige focus op KRC Genk en de wedstrijden die ons nog resten in deze play-offs. Tot de laatste minuut zal ik alles geven voor deze club”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Geen MLS

Tijdens het seizoen wil hij zich niet bezighouden met wat er volgend seizoen moet gebeuren. Er lopen dan ook geen gesprekken. Van één ding is hij wel zeker: terugkeren naar de Verenigde Staten en in de MLS spelen is geen optie.

“Als ik Genk zou verlaten wil ik sowieso in Europa blijven. Het was als kind al mijn droom om hier te spelen, dat is niet veranderd. Ik heb de stap naar Europa niet voor niets gezet. Misschien keer ik binnen een aantal jaren wel terug naar de States, maar momenteel geniet ik van mijn tijd in Europa. Ik wil er alles uithalen.”