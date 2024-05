Wouter Vrancken haalt uit naar Genk-spelers na derde pandoering op rij

Na twee zware nederlagen tegen Club Brugge heeft Racing Genk nu ook stevig verloren tegen Cercle Brugge. Coach Wouter Vrancken was opnieuw teleurgesteld.

Racing Genk verloor met 4-0 en 3-0 tegen Club Brugge en werd zo uit de titelstrijd gekegeld. Tegen Cercle Brugge kon het de vierde plaats veilig stellen, maar het ging opnieuw zwaar onderuit en moet nog vol aan de bak.

Genk-coach Wouter Vrancken moest opnieuw hetzelfde vertellen. "Ik ben opnieuw ontgoocheld, heel ontgoocheld. We hebben de hele week gehamerd op de intensiteit van Cercle Brugge en hoe we daar onze voet naast moesten zetten."

"Dat was echt nodig om hier een goed resultaat neer te zetten. Een basis aan intensiteit moet er altijd zijn, maar die was er vandaag niet. Het zit vooral tussen de oren en het moeilijk om te zeggen waar het aan ligt."

Vrancken wijst Genk-spelers terecht

De defensieve stabiliteit bij Racing Genk lijkt helemaal weg. In de eerste vier wedstrijden van de play-offs slikte het maar twee goals, in de laatste drie wedstrijden moest Racing Genk al elf tegengoals incasseren.

"Die vele tegengoals zijn vooral het resultaat van individuele fouten, want drie van vier goals mogen vandaag eigenlijk niet vallen", stelde Vrancken. Hij gaf zijn spelers dan ook een preek na affluiten.

"Ik heb gezegd dat je kan verliezen als het slecht draait. Dat is menselijk. Maar dit heeft niets met de voeten of goed voetbal te maken, maar met wilskracht tonen. In het reguliere seizoen was dat nochtans onze sterkte."